Sicurezza in Val Fortore nel weekend della Liberazione | controlli sanzioni e sequestri dei Carabinieri

Nel fine settimana del 25 aprile, i Carabinieri hanno intensificato i controlli nella zona della Val Fortore, effettuando numerosi posti di blocco. Durante le operazioni, sono stati elevati diversi verbali e sequestrate alcune sostanze o oggetti non consentiti. Le forze dell’ordine hanno agito per garantire la sicurezza e mantenere l’ordine pubblico nella regione durante le celebrazioni della Liberazione.

Controlli straordinari dei Carabinieri nel weekend del 25 aprile: sanzioni e sequestri in Val Fortore. Nel fine settimana segnato dall’Anniversario della Liberazione d’Italia i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, coordinati dal Comando Provinciale di Benevento, hanno impiegato 18 pattuglie per un controllo più incisivo del territorio della Val Fortore, finalizzato al contrasto dei reati predatori (specie in danno delle postazioni bancomat e postamat ), dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti e – soprattutto – per garantire la tranquillità dei cittadini locali e dei tanti turisti giunti in zona in concomitanza dell’importante festività.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Sicurezza in Val Fortore nel weekend della Liberazione: controlli, sanzioni e sequestri dei Carabinieri Notizie correlate Val fortore. Controlli, sanzioni amministrative e sequestri di droga dei CarabinieriControlli a tappeto dei Carabinieri in Val Fortore: 29 pattuglie impegnate tra verifiche su persone, veicoli ed esercizi commerciali per prevenire... Controlli dei carabinieri nel Fortore: sequestri e sanzioniTempo di lettura: 2 minutiNel fine settimana segnato dall’Anniversario della Liberazione d’Italia i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Controlli nel Fortore: denunce, sanzioni e sequestri; Benevento, scia di danni da maltempo: Serve lo stato di calamità; Elezioni amministrative Foiano di Val Fortore, due le liste in campo: tutti i candidati; Controlli dei Carabinieri in Val Fortore: fogli di via, ritiro di patenti e sanzioni. Maltempo, Castelvetere in Val Fortore chiede lo stato di calamità: frane, strade chiuse e danni diffusiDopo le violente piogge che tra il 31 marzo e il 2 aprile hanno colpito il Sannio, il Comune di Castelvetere in Val Fortore ha ufficialmente richiesto il riconoscimento dello stato di calamità natural ... ntr24.tv Controlli nel Fortore: denunce, sanzioni e sequestriNella settimana scorsa i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, sotto il coordinamento del Comando Provinciale di Benevento, hanno effettuato diversi servizi di controllo del territor ... ntr24.tv Posizionato su una collina che domina la valle del fiume Fortore, sorge Celenza Valfortore, un suggestivo borgo medievale situato nel cuore dei Monti Dauni, in provincia di Foggia. Questo antico borgo sorge in un punto strategico al confine con il Molise. La s - facebook.com facebook