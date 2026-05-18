Controlli straordinari nel weekend | 3 allontanamenti e sanzioni per droga tra Verbania e Omegna

Nel fine settimana, la polizia di Stato ha effettuato controlli straordinari tra le città di Verbania e Omegna, concentrandosi sulle zone considerate più a rischio. Durante le operazioni sono stati allontanati tre individui e sono state elevate sanzioni per violazioni legate all'uso di droga. Le verifiche hanno coinvolto diverse aree pubbliche, con l’obiettivo di prevenire episodi di criminalità e di violenza legati alla movida serale. L’attività si è svolta con l’impiego di forze di polizia e unità specializzate.

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Un fine settimana di controlli serrati ha interessato le aree più sensibili del Verbano, con un'operazione ad alto impatto condotta dalla polizia di Stato per contrastare la criminalità diffusa e gli episodi di violenza legati alla movida. Gli interventi, che hanno visto l'impiego coordinato di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 1° MAGGIO, CONTROLLI STRAORDINARI. VIOLENZA DI GENERE, UN ARRESTO PER STALKING | 02/05/2026 Sullo stesso argomento Controlli straordinari nel weekend: quattro denunce e due segnalazioni per drogaUn fine settimana ad alta intensità operativa per i Carabinieri della Compagnia di Colleferro, impegnati in un articolato dispositivo di controllo... Oristano: controlli straordinari nel weekend, 14 denunce per guida sotto effetto di alcol e drogaOristano, Carabinieri intensificano controlli stradali nel weekend: 14 persone denunciate per guida sotto effetto di alcol e droga, cinque veicoli sequestrati. lamilano.it Sicurezza, weekend di controlli straordinari sul lago d’IseoL’attività dei Carabinieri ha riguardato i Comuni di Iseo, Paratico, Sale Marasino e Sulzano: 204 persone identificate e nove esercizi pubblici ispezionati ... giornaledibrescia.it