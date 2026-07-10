Un minorenne è stato arrestato a Gela per detenzione di droga dopo essere stato trovato nell’abitazione di un detenuto in regime domiciliare. Durante controlli, le forze dell’ordine hanno scoperto il giovane mentre si sbarazzava di sostanze stupefacenti. L’intervento si è svolto senza incidenti e ha portato all’arresto del minorenne, che ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria minorile. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta nell’episodio.

È stato arrestato un minorenne a Gela per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, dopo essere stato sorpreso all’interno dell’abitazione di un detenuto domiciliare. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe tentato di disfarsi della droga alla vista degli agenti. L’arresto è stato convalidato dal Gip di Caltanissetta, che ha disposto la misura cautelare del collocamento in comunità. Il controllo e l’arresto del minorenne Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di domenica, quando una pattuglia delle volanti del Commissariato di pubblica sicurezza di Gela ha effettuato un controllo presso il domicilio di un uomo sottoposto a detenzione domiciliare. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Controlli nella casa di un detenuto a Gela, minorenne arrestato mentre si sbarazza della droga

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