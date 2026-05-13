Controlli in due comuni della provincia | arrestato minorenne trovato con hascisc e cocaina

Nella provincia, durante controlli in due comuni, è stato arrestato un minorenne trovato in possesso di cocaina e hascisc. La polizia ha effettuato una perquisizione sia personale che domiciliare, che ha portato al fermo del ragazzo. Le sostanze sono state sequestrate e l’indagine prosegue per chiarire i dettagli dell’episodio.

VILLA CASTELLICEGLIE MESSAPICA - Un minorenne arrestato dalla polizia di Stato poiché trovato in possesso di cocaina e hascisc dopo perquisizione personale e domiciliare. E' l'esito più significativo di alcuni recenti controlli operati congiuntamente dalle forze dell'ordine nei territori di.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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