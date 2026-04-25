Nella zona di Via Rialto, nota per essere un punto di ritrovo di attività illecite, la polizia ha effettuato diverse operazioni nel giro di quattro giorni, sequestrando otto chili di hashish, 350 grammi di cocaina, 10 grammi di crack e 8 grammi di ecstasy. Durante le operazioni sono stati arrestati in flagranza quattro soggetti e uno è stato denunciato. In un caso, una colf ha aperto la porta agli agenti, portando all’arresto di un ventiduenne.

Otto chili di hashish, 350 grammi di cocaina, 10 di crack e 8 di ecstasy. Sono stati sequestrati, in quattro giorni, dalla polizia, che ha arrestato in flagranza quattro pusher, denunciandone un quinto. In particolare, giovedì, a seguito di alcune segnalazioni di un sospetto andirivieni in un condominio di via Rialto, la Mobile ha effettuato una perquisizione in un appartamento. Ad aprire agli agenti, è stata la colf e nella casa della famiglia benestante è stato trovato un ‘deposito’ di droghe, nascoste in vari locali. Sono stati sequestrati 2,350 chili di hashish, 242 grammi di cocaina, 8,50 grammi di ecstasy e 8 grammi di crack, oltre che 2300 euro in contanti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via Rialto, nella casa supermercato della droga. La colf apre agli agenti: arrestato ventiduenne

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L’attività della polizia in diverse zone della città: in un condominio di via Rialto scovato un ‘deposito’ di stupefacenti - facebook.com facebook