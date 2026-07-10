Contro Nole riecco Jannik lo schiacciasassi

Da repubblica.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jannik Sinner ha vinto la sua sesta partita sull’erba ai Championships, tornando a dominare sul campo. Dopo un periodo di risultati meno convincenti, il tennista ha ripreso a giocare con la stessa determinazione di marzo e maggio, quando aveva battuto diversi avversari con grande facilità. La vittoria è stata ottenuta contro un giocatore che aveva eliminato il suo precedente avversario. La partita si è conclusa con un punteggio favorevole a Sinner.

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Alla sua sesta partita sull’erba dei Championships, Jannik Sinner torna ad essere lo schiacciasassi che da marzo a maggio aveva ridotto in poltiglia chiunque, lasciandosi alle spalle una spianata desolata dove c’erano ambizioni e speranze. Opposto in semifinale a Novak Djokovic, il capofila ATP è concentrato e in piena fiducia, nonostante il più titolato tennista della storia continui a mostrare la determinazione agonistica e l’efficacia tecnico-fisica tipiche di un trentenne (lui però è del 1987). Raramente il punteggio sintetizza, come oggi, quanto accade in campo: 6-4 6-4 6-4, due break chirurgici nei primi set, una mazzata in apertura (sempre in forma di break) nel terzo. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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