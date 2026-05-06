Contro il gender gap femminile la Lega punta su stop ai conti corrente cointestati
La Lega propone di introdurre uno stop ai conti correnti cointestati come misura per ridurre il divario di genere. Secondo il partito, l'apertura di un conto in autonomia, su cui ricevere lo stipendio nel caso di lavoratrici dipendenti, rappresenta un primo passo per favorire l'indipendenza femminile. La proposta mira a incentivare le donne a gestire i propri risparmi senza dipendere da altri.
Un conto corrente in autonomia, su cui accreditare lo stipendio se lavoratrice dipendente, primo passo per la libertà della donna. Ne è convinta la senatrice Elena Murelli (Lega) prima firmataria di un disegno di legge per obbligare i datori di lavoro ad accreditare lo stipendio dei propri dipendenti esclusivamente su conti correnti personali. “Già a partire dal 2018 è obbligatorio per il datore di lavoro pagare lo stipendio su un conto corrente o su un sistema tracciabile”, spiega Murelli a Parlamento 24. Ma purtroppo il sistema, la legge, non chiarisce direttamente che il salario deve essere pagato al lavoratore stesso. In questo caso la...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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