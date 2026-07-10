Russia-Ucraina Conte si sveglia | Nato e Ue costruiscono una minaccia inesistente da parte di Mosca per riarmarci - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il leader del Movimento 5 Stelle ha criticato il piano di riarmo, affermando che la NATO e l’Unione Europea creano una minaccia inesistente di Mosca per giustificare l’aumento delle armi. Durante un evento a Napoli, ha accusato il governo di privilegiare la spesa militare rispetto al welfare. La sua presa di posizione ha generato polemiche con il Partito Democratico e scontri all’interno della maggioranza.

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Il leader M5S attacca il piano di riarmo e accusa il governo di privilegiare le armi al welfare. Polemiche con il Pd e scontri anche nella maggioranza Il leader del Movimento 5 Stelle (M5S) Giuseppe Conte, durante la manifestazione del centrosinistra a Napoli, si è svegliato sulla questione d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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