Il leader del Movimento 5 Stelle ha criticato il piano di riarmo, affermando che la NATO e l’Unione Europea creano una minaccia inesistente di Mosca per giustificare l’aumento delle armi. Durante un evento a Napoli, ha accusato il governo di privilegiare la spesa militare rispetto al welfare. La sua presa di posizione ha generato polemiche con il Partito Democratico e scontri all’interno della maggioranza.

Il leader M5S attacca il piano di riarmo e accusa il governo di privilegiare le armi al welfare. Polemiche con il Pd e scontri anche nella maggioranza Il leader del Movimento 5 Stelle (M5S) Giuseppe Conte, durante la manifestazione del centrosinistra a Napoli, si è svegliato sulla questione d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Russia.

© Ilgiornaleditalia.it - Russia-Ucraina, Conte si sveglia: "Nato e Ue costruiscono una minaccia inesistente da parte di Mosca per riarmarci" - VIDEO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Conte e le parole sull'Ucraina che imbarazzano il Pd: «La Russia non è una minaccia per l’Europa, sì al negoziato»Il leader di un partito ha affermato che la Russia non rappresenta una minaccia per l’Europa e che si dovrebbe negoziare con Mosca.

Ucraina-Russia, Costa in pole come negoziatore Ue. Mosca scetticaIl nome del Presidente del Consiglio europeo, António Costa, è considerato come possibile negoziatore dell'Unione Europea nelle trattative tra...

Temi più discussi: Conte e le parole sull'Ucraina che imbarazzano il Pd: La Russia non è una minaccia per l'Europa, sì al negoziato; Conte, io da subito per Ucraina, ma no al riarmo per 'minaccia russa'; Vannacci: Sulla Russia Conte la pensa come me. Con Travaglio e la Lega si rinsalda il fronte anti Kyiv; Ucraina, le parole di Conte spaccano il campo largo: l'affondo di Calenda.

Ieri a Strasburgo tutti i deputati #Pd, insieme al gruppo Socialista e alla maggioranza del Parlamento Europeo, hanno votato con convinzione a favore del Rapporto sull’ #Ucraina, dove tra l’altro si legge che La #Russia conduce una guerra di aggressione su x.com

Le parole di Conte sulla Russia: cosa ha detto e perché c’è polemica nel campo largoGiuseppe Conte, dalla manifestazione del campo largo a Napoli, ha detto che stanno costruendo una minaccia russa per giustificare questa ... fanpage.it

Conte, io da subito per Ucraina, ma no al riarmo per 'minaccia russa'(ANSA) - ROMA, 09 LUG - Gori ha frainteso, io stavo parlando del comandante supremo delle forze armate della Nato. Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte a In Onda su La7 parlando delle critic ... corrieredellosport.it