conte getta un ponte verso la russia ma intanto spacca il campo largo

Nel giro di meno di un giorno, il leader politico ha annunciato un tentativo di avvicinamento alla Russia, mentre all’interno del campo largo si sono già verificati scontri tra i vari esponenti. Dopo l’evento organizzato sul territorio, le divergenze tra i membri si sono fatte evidenti, dando vita a tensioni e discussioni accese. La situazione si è rapidamente complicata, con i partecipanti che si sono accusati a vicenda di posizioni contrastanti.

Fuoco alle polveri. Non passano nemmeno 24 ore dal primo evento sul territorio organizzato dal campo largo che già esplode il tutti contro tutti. A boicottare l’iniziativa in piazza ci sono i disoccupati e quelli di Potere al popolo che sui social dicono di aver contato appena 300 persone sotto al palco, nonostante ci fossero tutti i leader di partito. Un flop, sotto ogni punto di vista.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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