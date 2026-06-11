Meloni | L' Ue individui una figura autorevole per il negoziato sull' Ucraina Sostenere Kiev e mantenere alta la pressione su Mosca

Il governo italiano ha chiesto all’Unione Europea di individuare una figura autorevole per condurre i negoziati sull’Ucraina. La posizione ufficiale conferma il sostegno all’Ucraina e la volontà di mantenere alta la pressione su Mosca. La strategia adottata prevede il supporto militare e diplomatic, ritenendo questa la strada principale per aprire una possibile trattativa. La richiesta è stata comunicata attraverso dichiarazioni ufficiali del governo.

Così la premier in Aula alla Camera, in vista del Consiglio Ue. Sull'Iran: "L'Italia non è parte del conflitto e non intende diventarlo". E precisa: "Chi colpisce Unifil colpisce la comunità internazionale" Sulla difesa "siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità e lo ribadiremo al vertice Nato, dove l'Italia si presenterà con il 2,8% del Pil investito in difesa e sicurezza. Segnalo un aumento dello 0,71%, garantito però soprattutto dalle spese legate alla sicurezza sul proprio territorio". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula alla Camera, nelle sue comunicazioni in vista del Consiglio Ue. “Nel prossimo Consiglio Europeo si discuterà anche della crisi in Medio Oriente, che continua a destare enorme preoccupazione sotto il profilo umanitario, della sicurezza regionale e della stabilità economica globale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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