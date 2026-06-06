Leone XIV in Spagna | Ucraina spingere sul negoziato E sull' Iran | Non è una guerra giusta
Il pontefice ha visitato la Spagna e ha espresso preoccupazione per la situazione in Ucraina, sottolineando che la condizione sta peggiorando e che bisogna favorire il negoziato. Ha anche commentato la questione iraniana, definendo ingiusta la guerra in corso. Durante il discorso, ha evidenziato la necessità di trovare soluzioni pacifiche e ha richiamato l’attenzione sul bisogno di un impegno diplomatico.
Roma, 6 giugno 2026 – “Sono preoccupato per l' Ucraina, ogni volta la situazione peggiora: bisogna spingere sul negoziato ”. Così Papa Leone XIV è tornato a parlare della guerra tra Kiev e Mosca, ormai in netta ripresa. Il Pontefice ha parlato anche del Libano: "Sono in contatto con i leader religiosi che ho incontrato. Stiamo cercando una risposta. La situazione è molto complessa ". L’appello di Zelensky e il gelo di Putin. Mentre si bombarda a spron battuto da entrambe le parti – ieri un drone navale è esploso nel porto di Costanza sul Mar Nero, dando il via ad accuse reciproche – i rapporti tra Putin e Zelensky sono sempre più tesi. Lo zar ha rifiutato di incontrare il leader ucraino, nonostante la lettera aperta di Zelensky per invocare un summit. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Papa Leone XIV - Ferita e speranza
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Il Papa in Spagna,da Madrid alle Canarie.E in volo dice:In Iran non è una guerra giusta. I temi centrali:pace,disarmo, migrazioni. Leone XIV visiterà anche Barcellona,dove benedirà la Torre di Gesù Cristo della Basilica della Sagrada Familia.Ora la cerimonia x.com
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