Il pontefice ha visitato la Spagna e ha espresso preoccupazione per la situazione in Ucraina, sottolineando che la condizione sta peggiorando e che bisogna favorire il negoziato. Ha anche commentato la questione iraniana, definendo ingiusta la guerra in corso. Durante il discorso, ha evidenziato la necessità di trovare soluzioni pacifiche e ha richiamato l’attenzione sul bisogno di un impegno diplomatico.

Roma, 6 giugno 2026 – “Sono preoccupato per l' Ucraina, ogni volta la situazione peggiora: bisogna spingere sul negoziato ”. Così Papa Leone XIV è tornato a parlare della guerra tra Kiev e Mosca, ormai in netta ripresa. Il Pontefice ha parlato anche del Libano: "Sono in contatto con i leader religiosi che ho incontrato. Stiamo cercando una risposta. La situazione è molto complessa ". L’appello di Zelensky e il gelo di Putin. Mentre si bombarda a spron battuto da entrambe le parti – ieri un drone navale è esploso nel porto di Costanza sul Mar Nero, dando il via ad accuse reciproche – i rapporti tra Putin e Zelensky sono sempre più tesi. Lo zar ha rifiutato di incontrare il leader ucraino, nonostante la lettera aperta di Zelensky per invocare un summit. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Leone XIV in Spagna: “Ucraina, spingere sul negoziato”. E sull'Iran: “Non è una guerra giusta”

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Papa Leone XIV - Ferita e speranza

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