Consulte studentesche Valditara | Per la prima volta i ragazzi coinvolti nelle nuove Indicazioni nazionali e nel cambiamento della scuola

Il ministro dell’Istruzione e del Merito ha partecipato a Roma, presso l’ITIS “Galileo Galilei”, durante la chiusura del Consiglio nazionale dei presidenti delle Consulte provinciali degli studenti. Durante l’evento, ha affermato che, per la prima volta, i ragazzi sono coinvolti nelle nuove Indicazioni nazionali e nel processo di cambiamento della scuola. La partecipazione delle consulte studentesche rappresenta un momento di confronto sul tema dell’istruzione.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è intervenuto il 23 aprile a Roma, all’ITIS “Galileo Galilei”, in occasione della chiusura del Consiglio nazionale dei presidenti delle Consulte provinciali degli studenti (CNPC). L’incontro ha concluso i lavori che, dal 20 al 23 aprile, hanno riunito a Sabaudia i rappresentanti studenteschi di tutta Italia. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Temi più discussi: Valditara contestato dagli studenti del Galilei: protesta e allontanamento durante l'incontro; Alunno a Valditara: Non privatizzate la scuola. Lui: Non è democratico, la prego di allontanarsi; Imparate a rispettare la democrazia. Valditara zittisce i collettivi tra gli applausi delle Consulte studentesche; Scuola, nuovi programmi dei licei: scompare la geostoria e arriva l'IA.

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