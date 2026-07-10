Un consulente LGBT ha insultato cittadini di destra, attirando l’attenzione. La sindaca ha difeso l’individuo, definendo le accuse come strumentalizzazioni. Durante un intervento pubblico, il consulente ha dichiarato che la legittimazione di persone con ideologie fasciste avviene dall’alto e ha suggerito la partecipazione attiva, il coinvolgimento e il voto per rappresentanti di sinistra come unica soluzione.

“La legittimazione delle persone fasciste viene dall’alto. Ronde, remigr4zione. tanto troppo. L’unica strada è partecipare, conoscere, impegnarsi e tornare a votare qualcun che sia davvero di sinistra. Se ancora c’è. L’alternativa è questa”. E a corredo di questo post, Ilaria Gibelli, consulente del Comune di Genova per le politiche Lgbtqia+, a veva pubblicato sui social la foto di un ratto con la scritta “I topi sono usciti dalle fogne”. Una brutta storia di odio e di discriminazione politica al contrario, quella che si è consumata qualche giorno fa a Genova, nel comune amministrato dall’astro nascente del centrosinistra Silvia Salis. Al... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Consulente Lgbt della Salis insulta i cittadini di destra, la sindaca la protegge. “Strumentalizzata…”

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