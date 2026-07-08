Una consulente LGBT ha pubblicato un messaggio su social media in cui ha scritto “Sono usciti dalle fogne”, riferendosi ai partecipanti a una manifestazione sulla sicurezza a Sestri Ponente. Il post, poi rimosso, è stato criticato da un partito di centrodestra, che ha chiesto alla sindaca di revocare l’incarico alla persona coinvolta.

“Sono usciti dalle fogne “. Il post choc di Ilaria Gibelli (poi cancellato) nei confronti del centrodestra e riferito in particolare ai partecipanti alla manifestazione sulla sicurezza organizzata a Sestri Ponente. E’ un altro scempio che vede protagonista la strapagata consulente «Lgbtqia+» della sindaca di Genova Silvia Salis. Era già finita nell’occhio del ciclone per le offese agli elettori di FdI, FI e Lega a proposito di un sondaggio dell’aprile scorso sul credo religioso degli elettori. “Non fa una piega- scrisse – i partiti più cattolici sono quelli più “omofobi, transfobici, razzisti, islamofobi e maschilisti”. Il post ignobile di Ilaria Gibelli: “Tornate nelle fogne”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Sono usciti dalle fogne”, il post horror della consulente Lgbt di Silvia Salis. FdI: “La sindaca revochi l’incarico”

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