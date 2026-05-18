Genova Salis convoca una riunione sull’identità trans ma il centrodestra diserta dopo gli insulti della consulente lgbt
A Genova, il sindaco Silvia Salis ha convocato una riunione dedicata alle questioni legate all’identità di genere transgender. Tuttavia, il centrodestra ha deciso di non partecipare all’incontro, dopo che una consulente LGBT ha rivolto insulti durante le discussioni. La riunione si è concentrata sulla definizione e le politiche riguardanti l’identità trans, attirando l’attenzione sulle tensioni tra le diverse forze politiche e sulle controversie legate ai temi di genere nella città.
In cima alle priorità del sindaco di Genova Silvia Salis non sembra esserci la sicurezza, ma l’identità alias per i transgender. Non a caso, il primo cittadino aveva convocato per oggi la commissione comunale per parlare dell’argomento, a cui i rappresentati di centrodestra hanno deciso di non partecipare, comunicando il proprio disappunto in una nota. «A distanza di quasi un mese dalle gravissime dichiarazioni della consulente lgbt Ilaria Gibelli, che aveva qualificato i “partiti più cattolici” come omofobi, transfobici, razzisti, islamofobi e maschilisti, il primo cittadino non ha preso alcun provvedimento, né ha ritenuto doveroso scusarsi con i cittadini offesi da tali parole». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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