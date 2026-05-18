Genova Salis convoca una riunione sull’identità trans ma il centrodestra diserta dopo gli insulti della consulente lgbt

A Genova, il sindaco Silvia Salis ha convocato una riunione dedicata alle questioni legate all’identità di genere transgender. Tuttavia, il centrodestra ha deciso di non partecipare all’incontro, dopo che una consulente LGBT ha rivolto insulti durante le discussioni. La riunione si è concentrata sulla definizione e le politiche riguardanti l’identità trans, attirando l’attenzione sulle tensioni tra le diverse forze politiche e sulle controversie legate ai temi di genere nella città.

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