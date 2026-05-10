Brescia 14 milioni per le imprese | bilancio con utile di 328 mila euro
A Brescia sono stati destinati 14 milioni di euro alle imprese, con un bilancio che ha registrato un utile di 328 mila euro. Dei circa 4,5 milioni di euro provenienti dai bandi aziendali, una parte viene distribuita alle imprese sotto forma di finanziamenti o servizi specifici. Ogni impresa che ha partecipato ai bandi riceve in cambio assistenza tecnica, formazione o supporto per lo sviluppo aziendale, secondo quanto previsto dai programmi pubblici.
? Punti chiave Come vengono ripartiti i 4,48 milioni di euro dei bandi aziendali?. Quali servizi concreti riceve ogni impresa in cambio dei tributi versati?. Perché la Camera ha stanziato 1,4 milioni per la Fiera di Brescia?. Come influirà il cantiere antisismico sulla continuità dei servizi alle imprese?.? In Breve Massimo Ziletti gestisce costi fissi per garantire l'utile di 328.362 euro.. 3,8 milioni di euro stanziati per facilitare l'accesso al credito alle PMI.. 1,4 milioni di euro destinati a SpA Immobiliare Fiera di Brescia.. 4,4 milioni di euro per il consolidamento antisismico della sede camerale.. Il Consiglio della Camera di Commercio di Brescia ha approvato giovedì 7 maggio 2026 il bilancio d’esercizio relativo all’anno 2025, che mostra un saldo positivo di 328.🔗 Leggi su Ameve.eu
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