Brescia 14 milioni per le imprese | bilancio con utile di 328 mila euro

A Brescia sono stati destinati 14 milioni di euro alle imprese, con un bilancio che ha registrato un utile di 328 mila euro. Dei circa 4,5 milioni di euro provenienti dai bandi aziendali, una parte viene distribuita alle imprese sotto forma di finanziamenti o servizi specifici. Ogni impresa che ha partecipato ai bandi riceve in cambio assistenza tecnica, formazione o supporto per lo sviluppo aziendale, secondo quanto previsto dai programmi pubblici.

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