Consigliere provinciale PD condannato in primo grado NdC | Non faremo interrogazioni o striscioni
Un consigliere provinciale del Partito Democratico è stato condannato in primo grado a quattro anni di reclusione. La sentenza riguarda l’ex sindaco di Sant’Agata de’ Goti, Carmine Valentino. La condanna ha suscitato reazioni nel panorama politico locale, con un esponente del Nuovo Centrodestra che ha dichiarato che non saranno presentate interrogazioni né striscioni in risposta alla decisione giudiziaria.
Tempo di lettura: 2 minuti La condanna in primo grado a quattro anni nei confronti dell’ex sindaco di Sant’Agata de’ Goti, Carmine Valentino, alimenta il dibattito politico nel Sannio. Dopo la sentenza del Tribunale, che ha ripristinato l’originaria imputazione di tentata concussione condannando l’attuale consigliere comunale e provinciale, arrivano le prime prese di posizione dal mondo politico. Tra queste quella di Noi di Centro, che sceglie una linea garantista, escludendo qualsiasi forma di strumentalizzazione della vicenda giudiziaria. “Noi di Centro non metterà striscioni, non protocollerà interrogazioni, non giocherà a sobillare i social network, non chiederà Consigli provinciali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Notizie e thread social correlati
In Campania un consigliere regionale condannato in primo e secondo grado potrà essere sospeso automaticamenteIn Campania, una proposta di legge modifica la normativa regionale del 1996 per allinearla alla legge Severino del 2012.
Lepore (NdC): “Inopportuni, del Pd faremo tranquillamente a meno”Il segretario regionale ha dichiarato che il Partito Democratico può fare a meno di determinati rappresentanti considerati inopportuni.
Argomenti più discussi: La politica si divide e accusa. Sgombero, dura condanna del Pd. FdI: Sbagliato bloccare merci altrui; Il Pd sulla condanna dell'ex dirigente Trisi: Ora Masci spieghi perché il Comune non si è costituito parte civile; Genova: Kabbour (Pd) evoca Piazzale Loreto per razzisti, islamofobi e Vannacci col suo 'mondo al contrario, Lega sulle barricate.
Rossi (PD) contro la Giunta: L'assessore all'Urbanistica condannato mina la credibilità. Il silenzio è inaccettabile. facebook
Macerata, ha diffamato l'ex consigliere regionale Pd Romano Carancini su Facebook. Ex ambasciatore della Tanzania condannato a 4 mesiI fatti contestati risalgono all’11 novembre del 2020 quando su Facebook postò un commento al vetriolo ad un articolo criticando l’operato di Carancini in qualità di sindaco di Macerata: Cog…, ci ... corriereadriatico.it