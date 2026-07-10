Consigliere provinciale PD condannato in primo grado NdC | Non faremo interrogazioni o striscioni

Notizia in breve

Un consigliere provinciale del Partito Democratico è stato condannato in primo grado a quattro anni di reclusione. La sentenza riguarda l’ex sindaco di Sant’Agata de’ Goti, Carmine Valentino. La condanna ha suscitato reazioni nel panorama politico locale, con un esponente del Nuovo Centrodestra che ha dichiarato che non saranno presentate interrogazioni né striscioni in risposta alla decisione giudiziaria.