Lepore NdC | Inopportuni del Pd faremo tranquillamente a meno

Il segretario regionale ha dichiarato che il Partito Democratico può fare a meno di determinati rappresentanti considerati inopportuni. La questione riguarda un’alleanza politica a livello regionale in Campania e la posizione del partito in quella regione. La replica della segretaria cittadina del Pd è stata definita dal segretario regionale come politicamente inesatta e inappropriata. La discussione si concentra sulle divergenze tra i livelli regionali e cittadini del partito.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Il nostro segretario regionale Giuditta ha posto una questione in termini politici che riguarda il livello regionale e l’alleanza che c’è in Regione Campania: per questo è politicamente inesatta e inappropriata la replica della segretaria cittadina Pd. Inappropriata perché una questione politica regionale va affrontata, dovrebbe saperlo, dai livelli omologhi, pertanto, in questo caso, regionali. Inesatta perché a questa parte del Pd, che lei rappresenta, non abbiamo chiesto proprio nulla. Premesso che non accettiamo lezioni di legalità e che invitiamo a tralasciare strumentalizzazioni politiche di vicende giudiziarie assolutamente inopportune, abbiamo dimostrato in tutte le competizioni elettorali, cittadine, provinciali e Regionali di essere perfettamente in grado di vincere senza di loro.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lepore (NdC): “Inopportuni, del Pd faremo tranquillamente a meno” Notizie correlate NdC, Cipriano e Giuditta: "Non parteciperemo al tavolo del PD"“Non parteciperemo al tavolo convocato per oggi pomeriggio presso la sede del Pd in via Tagliamento” così Raffaele Cipriano e Pasquale Giuditta,... Iapozzuto (NdC): “Da alcune reazioni e dichiarazioni del Pd si capisce che la ‘politica è altrove”Sanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” UNICEF/Siria: i bambini...