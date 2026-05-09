In Campania un consigliere regionale condannato in primo e secondo grado potrà essere sospeso automaticamente
In Campania, una proposta di legge modifica la normativa regionale del 1996 per allinearla alla legge Severino del 2012. La modifica prevede che un consigliere regionale condannato in primo e secondo grado possa essere sospeso automaticamente, eliminando così possibili interpretazioni diverse su questa procedura. La modifica riguarda un tema di particolare attenzione nel panorama politico locale, con l’obiettivo di rendere più immediata la sospensione dei consiglieri condannati.
È quanto prevede una proposta di legge che adegua la normativa regionale del 1996 alla legge Severino del 2012, eliminando margini di interpretazione su un tema politicamente sensibile.🔗 Leggi su Fanpage.it
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