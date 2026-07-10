Dopo più di un anno di lavori, una coppia di coniugi mummificati è stata trasferita in una riserva naturale nel veronese. La casa e il parco, precedentemente di proprietà dei coniugi, sono stati affidati al WWF. La coppia, composta da un ex dentista e sua moglie, aveva vissuto in modo isolato e ritirato. La procedura ha coinvolto tutte le operazioni legali e di conservazione necessarie per l’assegnazione dell’area.

Ci è voluto più di un anno per completare tutte le operazioni necessarie. Il dentista in pensione e la moglie avevano scelto una vita ritirata e isolata. «Più che l'assenza di eredi diretti, qui si è posto il problema che, quando sono stati scoperti i corpi, i coniugi era mancati da diverso tempo e nessuno se ne era accorto visto che avevano pochi contatti diretti con il mondo. Si è dovuto stabilire chi era morto prima. Si entra in un ipotetico percorso che è quello della cosiddetta commorienza, che è uno scenario molto particolare, forse il più particolare del diritto successorio. Entrambi avevano fatto testamento a favore del WWF, poi c'è un ulteriore testamento fatto da lui che precisava ulteriori cose. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Coniugi mummificati nel veronese, casa e parco al WWF: «Una successione del tutto anomala. Diventerà una riserva naturale»

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