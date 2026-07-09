I ricchi coniugi eremiti trovati mummificati hanno lasciato un’eredità milionaria al Wwf | La villa diventa un’oasi naturale

Da ilrestodelcarlino.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una coppia di coniugi eremiti, trovati mummificati dopo vent’anni di isolamento, ha lasciato un’eredità di diversi milioni di euro al Wwf. La villa in cui vivevano è stata trasformata in un’oasi naturale dall’associazione. I corpi dei due sono stati scoperti a tre mesi dalla loro scomparsa. La coppia aveva scelto di vivere lontano dal mondo, mantenendo un rapporto di totale isolamento fino alla morte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Verona – Che cosa stupisce di più? Che una coppia tagli i rapporti con il mondo per vent’anni e i corpi mummificati vengano trovati a tre mesi dalla morte o che la loro consistente eredità dribbli i parenti e vada tutta intera al WWF? Forse c’è un nesso, chi sa, di fatto l’associazione animalista di cui i due coniugi erano soci dagli anni ’80 aspetta le ultime limature della successione per iniziare a sviluppare in casa loro il progetto di un’oasi naturale. Si avvera il sogno postumo di Marco Steffanoni e Maria Teresa Nizzola sulle colline tra Verona e Negrar di Valpolicella. Sulle colline tra Verona e Negrar di Valpolicella si avvera il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

i ricchi coniugi eremiti trovati mummificati hanno lasciato un8217eredit224 milionaria al wwf la villa diventa un8217oasi naturale
© Ilrestodelcarlino.it - I ricchi coniugi eremiti (trovati mummificati) hanno lasciato un’eredità milionaria al Wwf: “La villa diventa un’oasi naturale”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Coniugi mummificati in Valpolicella, il Wwf eredita 1,5 milioni: «Villa e parco diventeranno una riserva naturale»Il Wwf ha ricevuto in eredità 1,5 milioni di euro per la villa e il parco di un sito in Valpolicella, dove si trovano i resti mummificati di una...

Il Wwf eredita la villa e il patrimonio dei due coniugi trovati mummificati nella loro casa in ValpolicellaLa villa di due coniugi trovati mummificati nella loro casa tra Montericco e la Valpolicella sarà trasformata in riserva naturale.

Si parla di: Dichiara 304mila chilometri in 4 anni (e 900 km in 10 ore) con rimborsi per 111mila euro: dipendente pubblico nei guai per truffa.

wwf i ricchi coniugi eremitiI ricchi coniugi eremiti (trovati mummificati) hanno lasciato un’eredità milionaria al Wwf: La villa diventa un’oasi naturaleValpolicella, i corpi di Marco Steffanoni e Maria Teresa Nizzola erano stati ritrovati per caso nel 2025. Non sono stati dimenticati, avevano scelto l’isolamento. La casa vale un milione e mezzo di ... ilrestodelcarlino.it

wwf i ricchi coniugi eremitiConiugi mummificati, il Wwf eredita 1,5 milioni: Villa e parco diventeranno una riserva naturaleLa rendita degli appartamenti e dei terreni servirà per mantenere l’oasi. L’avvocato: Installate le telecamere per sorvegliare l’area e la fauna ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web