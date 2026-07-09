Una coppia di coniugi eremiti, trovati mummificati dopo vent’anni di isolamento, ha lasciato un’eredità di diversi milioni di euro al Wwf. La villa in cui vivevano è stata trasformata in un’oasi naturale dall’associazione. I corpi dei due sono stati scoperti a tre mesi dalla loro scomparsa. La coppia aveva scelto di vivere lontano dal mondo, mantenendo un rapporto di totale isolamento fino alla morte.

Verona – Che cosa stupisce di più? Che una coppia tagli i rapporti con il mondo per vent’anni e i corpi mummificati vengano trovati a tre mesi dalla morte o che la loro consistente eredità dribbli i parenti e vada tutta intera al WWF? Forse c’è un nesso, chi sa, di fatto l’associazione animalista di cui i due coniugi erano soci dagli anni ’80 aspetta le ultime limature della successione per iniziare a sviluppare in casa loro il progetto di un’oasi naturale. Si avvera il sogno postumo di Marco Steffanoni e Maria Teresa Nizzola sulle colline tra Verona e Negrar di Valpolicella. Sulle colline tra Verona e Negrar di Valpolicella si avvera il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I ricchi coniugi eremiti (trovati mummificati) hanno lasciato un’eredità milionaria al Wwf: “La villa diventa un’oasi naturale”

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