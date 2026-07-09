Il Wwf ha ricevuto in eredità 1,5 milioni di euro per la villa e il parco di un sito in Valpolicella, dove si trovano i resti mummificati di una coppia. La proprietà si estende tra le colline di Montericco e i vigneti locali. La fondazione ha annunciato che l’area sarà riconvertita in riserva naturale, mantenendo il patrimonio storico e ambientale. La decisione è stata presa dopo l’accordo con gli eredi e le autorità competenti.

Tra le colline di Montericco e i vigneti della Valpolicella, la villa dei coniugi Steffenoni verrà trasformata in una riserva naturale. Lo hanno scritto nel loro testamento, nero su bianco, il 75enne Marco e la moglie Maria Teresa Nizzola, prima che i loro corpi mummificati venissero trovati l’anno scorso, il 15 marzo 2025, da tre «urbex», ovvero da un gruppetto di esploratori di edifici abbandonati. La coppia, da sempre amante della natura e degli animali, ha deciso di lasciare la propria eredità al Wwf, che ha ultimato l’inventario di quel patrimonio che si aggira attorno al milione e mezzo di euro. A breve verrà formalizzata la dichiarazione di successione, dopodiché l’associazione potrà iniziare a sviluppare un progetto. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Coniugi mummificati in Valpolicella, il Wwf eredita 1,5 milioni: «Villa e parco diventeranno una riserva naturale»

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