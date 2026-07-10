confindustria anticipiamo il cambiamento

Durante la sua presidenza, il rappresentante di Confindustria ha sottolineato che i pilastri saranno fiducia, coraggio e responsabilità. Ha dichiarato di credere in una leadership partecipata con l’obiettivo di favorire lo sviluppo socio-economico del territorio. La sua visione si basa su un impegno condiviso e sulla volontà di guidare il cambiamento nel contesto locale. Non sono stati forniti dettagli su azioni specifiche o progetti futuri.

Fiducia, coraggio e responsabilità. Sono questi i presupposti che caratterizzeranno la mia presidenza. Credo in una leadership partecipata unita ad un obiettivo comune, che è quello di contribuire al nuovo sviluppo socio economico del territorio fermano". Con questi concetti si è presentata la nuova presidente di Confindustria Fermo, Elisabetta Pieragostini, davanti agli imprenditori riuniti nell’assemblea pubblica che si è svolta a Villa Lattanzi. La prima presidente donna di Confindustria Fermo ha aggiunto: "Viviamo un tempo dove fare impresa è estremamente complesso: la nostra associazione deve essere in grado di anticipare il cambiamento. Il Fermano ha un grande patrimonio di imprese e importanti capacità imprenditoriali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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