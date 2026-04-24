La difficoltà nel governare il cambiamento

Prima di scomparire il 1° luglio 2025, l’economista aveva concluso il suo ultimo lavoro, lasciando un segno nel mondo accademico. La sua scomparsa, avvenuta dopo una lunga malattia, ha suscitato interesse tra colleghi e studiosi. La sua carriera si è concentrata sui temi del cambiamento economico e delle sfide legate alla gestione delle trasformazioni sociali.

Prima che l’economista Marco Onado venisse a mancare lo scorso 1° luglio 2025, al termine di una lunga malattia, era riuscito a completare la sua ultima fatica. Venti contrari. Imprese . Prima che l’economista Marco Onado venisse a mancare lo scorso 1° luglio 2025, al termine di una lunga malattia, era riuscito a completare la sua ultima fatica. Venti contrari. Imprese . Prima che l’economista Marco Onado venisse a mancare lo scorso 1° luglio 2025, al termine di una lunga malattia, era riuscito a completare la sua ultima fatica. Venti contrari. Imprese e politiche nel declino economico italiano, pubblicato da Il Mulino (pp. 208, euro 19), è il frutto di un’analisi condotta insieme al suo partner in crime Pietro Modiano, con il quale nel 2023 aveva già pubblicato, sempre per lo stesso editore, Illusioni perdute.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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