Ogni giorno alle 4.15, un autista guida un pulmino comunale da 23 posti per trasportare i braccianti agricoli. Il servizio inizia prima dell’alba e coinvolge lavoratori che si affidano al trasporto pubblico per raggiungere i campi. Il pulmino parte regolarmente alle 4 del mattino, con i lavoratori che ora si affidano alla puntualità del servizio. Il conducente ha 38 anni e opera durante la stagione estiva.

CASSANO (Cosenza) Danilo Mignogna (foto), 38 anni, d’estate, ogni mattina alle 4.15, parte alla guida del pulmino comunale da 23 posti per andare a raccogliere i braccianti e portarli al lavoro. È un dipendente del Comune di Cassano allo Ionio, amministrazione che da cinque anni, nell’ambito del progetto regionale Supreme, ha attivato questo servizio di trasporto gratuito e solidale per contrastare on the road il caporalato. "Copriamo parecchie fermate – spiega Mignogna – nella Sibaritide, su tutto l’hinterland Cassanese. A ogni fermata possono esserci da una a 20 persone. Ogni giorno accompagniamo anche 95 ragazzi. Quando il servizio è partito – prosegue –, nel mese di ottobre, alle 5,30 del mattino, i braccianti erano diffidenti e spesso non li trovavo alle fermate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Il pulmino comunale parte alle 4 del mattino. Anticipiamo i padroncini, ora i lavoratori si fidano"

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