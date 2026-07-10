Condannati all’ergastolo i boss Graviano e Filippone | c’era anche la ‘ndrangheta dietro le stragi

Da repubblica.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I boss Graviano e Filippone sono stati condannati all’ergastolo per aver pianificato attentati calabresi negli anni Novanta. La ‘ndrangheta ha preso parte alla strategia della tensione che ha colpito l’Italia in quel periodo. Le indagini hanno accertato il coinvolgimento delle famiglie palermitane e delle ndrine calabresi, confermando il patto tra le organizzazioni criminali. La sentenza riconosce il ruolo dei due come mandanti degli attentati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La ‘ndrangheta ha partecipato alla strategia della tensione che ha insanguinato l’Italia negli anni Novanta e i boss Graviano e Filippone sono i mandanti degli attentati calabresi che hanno sigillato il patto fra le famiglie palermitane e le ndrine calabresi. Dopo il rinvio a un nuovo processo deciso dalla Cassazione, che aveva annullato le condanne rimediate nei due precedenti gradi di giudizio, sono stati nuovamente puniti con l’ergastolo il boss palermitano Giuseppe Graviano e il mammasantissima calabrese Rocco Santo Filippone. Sono stati loro, ha stabilito la Corte d’Assise d’appello di Reggio Calabria, i mandanti dei tre attentati... 🔗 Leggi su Repubblica.it

condannati all8217ergastolo i boss graviano e filippone c8217era anche la 8216ndrangheta dietro le stragi
© Repubblica.it - Condannati all’ergastolo i boss Graviano e Filippone: c’era anche la ‘ndrangheta dietro le stragi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

''Cosa nostra e 'Ndrangheta unite nelle stragi. Confermate ergastolo per Graviano e Filippone''

Video ''Cosa nostra e 'Ndrangheta unite nelle stragi. Confermate ergastolo per Graviano e Filippone''

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Processo “‘Ndrangheta stragista bis”, ergastolo confermato per Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone

Gaetano Bandiera è morto: chi era il boss della ‘ndrangheta che portò ‘romanzo criminale’ a RhoGaetano Bandiera, noto come un esponente di spicco della ‘ndrangheta, è deceduto.

Temi più discussi: Strage di Palermo, condannati all'ergastolo i tre imputati; Strage di Altavilla, ergastolo a Barreca e alla 'coppia diabolica'; Massacro di Altavilla Milicia, Giovanni Barreca e i complici condannati all’ergastolo; Strage di Altavilla Milicia, ergastolo per i tre imputati: Barreca e due santoni.

condannati all ergastolo i‘Ndrangheta stragista bis, in appello confermato ergastolo per GravianoLa Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna all’ergastolo per Giuseppe Graviano, boss del quartiere Brancaccio di Palermo, e per Rocco Santo Filippone, ritenuto esponente ... livesicilia.it

condannati all ergastolo iOmicidio Santus: tolto l’ergastolo ai due maggiori imputatiIl senzatetto venne ucciso per non aver condiviso una bottiglia di gin. Omicidio Santus: tolto l'ergastolo ai due maggiori imputati. laprovinciadibiella.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web