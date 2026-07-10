I boss Graviano e Filippone sono stati condannati all’ergastolo per aver pianificato attentati calabresi negli anni Novanta. La ‘ndrangheta ha preso parte alla strategia della tensione che ha colpito l’Italia in quel periodo. Le indagini hanno accertato il coinvolgimento delle famiglie palermitane e delle ndrine calabresi, confermando il patto tra le organizzazioni criminali. La sentenza riconosce il ruolo dei due come mandanti degli attentati.

La ‘ndrangheta ha partecipato alla strategia della tensione che ha insanguinato l’Italia negli anni Novanta e i boss Graviano e Filippone sono i mandanti degli attentati calabresi che hanno sigillato il patto fra le famiglie palermitane e le ndrine calabresi. Dopo il rinvio a un nuovo processo deciso dalla Cassazione, che aveva annullato le condanne rimediate nei due precedenti gradi di giudizio, sono stati nuovamente puniti con l’ergastolo il boss palermitano Giuseppe Graviano e il mammasantissima calabrese Rocco Santo Filippone. Sono stati loro, ha stabilito la Corte d’Assise d’appello di Reggio Calabria, i mandanti dei tre attentati... 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Condannati all’ergastolo i boss Graviano e Filippone: c’era anche la ‘ndrangheta dietro le stragi

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''Cosa nostra e 'Ndrangheta unite nelle stragi. Confermate ergastolo per Graviano e Filippone''

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