Gaetano Bandiera, noto come un esponente di spicco della ‘ndrangheta, è deceduto. Dopo aver scontato una condanna definitiva nel maxi-processo Infinito, aveva annunciato il suo ritorno in attività a Rho, città in cui si era stabilito. La sua figura era legata alla presenza storica dell’organizzazione criminale nella zona, e la sua morte segna un momento importante per le indagini in corso.

Milano, 14 maggio 2026 – “È tornata la legge. è tornata la ’ndrangheta ”. Gaetano Bandiera affermava così il suo “ritorno in campo“ a Rho dopo aver scontato la condanna definitiva a lui inflitta nello storico maxi-processo Infinito. Frasi intercettate dalla Squadra mobile nell’indagine della Dda milanese che nel 2022 aveva smantellato la locale di Rho, con ai vertici lui e il figlio Cristian. Un’inchiesta, sfociata in 49 arresti per accuse che andavano dall’associazione mafiosa al traffico di droga, estorsioni, minacce, violenza privata, incendio, detenzione e porto illegale di armi aggravati dal metodo e dalla finalità mafiosa, che si scontrò anche con “l’omertà assoluta” sul territorio, perché nessuna tra le 15 vittime di estorsioni o minacce aveva sporto denuncia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gaetano Bandiera è morto: chi era il boss della ‘ndrangheta che portò ‘romanzo criminale’ a Rho

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