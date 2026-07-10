Il magistrato Giuseppe Lombardo ci ha creduto fino alla fine e anche nel processo “’Ndrangheta stragista bis” è riuscito a dimostrare la responsabilità del boss di Brancaccio Giuseppe Graviano e di Rocco Santo Filippone, espressione della cosca Piromalli, come mandanti degli attentati ai carabinieri consumati nella prima metà degli anni Novanta a Reggio Calabria e provincia. Due tentati omicidi e un duplice omicidio, quello del 18 gennaio 1994 dove morirono i militari dell’Arma Antonino Fava e Vincenzo Garofalo. Ergastolo per entrambi gli imputati così come era avvenuto nel processo di primo grado, conclusosi nel 2020, e nel primo processo d’Appello con la sentenza del 2023 che è stata poi annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Processo “‘Ndrangheta stragista bis”, ergastolo confermato per Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone

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''Cosa nostra e 'Ndrangheta unite nelle stragi. Confermate ergastolo per Graviano e Filippone''

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