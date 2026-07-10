Concorsi docenti | i riservisti vincitori per merito fanno parte della quota di riserva Dopo sentenza USR Campania assegna i ruoli

I vincitori riservisti per merito nel concorso docenti appartengono alla quota di riserva. Dopo una sentenza, l’USR Campania ha assegnato i ruoli ai candidati risultati idonei. Una candidata esclusa dalla graduatoria finale del concorso per la classe A022 (Italiano, Storia, Geografia) ha presentato ricorso. La decisione riguarda i criteri di selezione e assegnazione dei posti riservati ai candidati con riserva.

Una candidata al concorso per insegnare nella classe A022 (Italiano, Storia, Geografia) del concorso PNRR1 ha fatto ricorso dopo essere stata esclusa dalla graduatoria finale. Il concorso si è svolto nella regione Campania nel 2024 e metteva a bando 548 posti. Secondo la candidata, l’esclusione è stata causata dall’uso scorretto delle cosiddette “riserve di legge”, cioè posti riservati a determinate categorie (come persone con disabilità, vittime del dovere, volontari in ferma breve, ecc.). La legge fissa un limite del 50% sui posti che si possono destinare a queste categorie. La candidata ha calcolato che, sommando tutti i riservisti presenti nella graduatoria, la quota superava il 50%, arrivando al 56,93%. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Concorso PNRR3: Fai Questo Calcolo e Sai Subito Se Hai Vinto il Posto

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