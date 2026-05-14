Scuola dopo sentenza ATA il PD chiede concorsi regolari e piano concreto di assunzioni
Il Partito Democratico ha chiesto l’adozione di concorsi regolari e un piano concreto di assunzioni nel settore scolastico, dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea riguardante il precariato ATA. Irene Manzi, responsabile nazionale scuola del partito, ha commentato la decisione della Corte, sottolineando la necessità di interventi strutturali per affrontare le questioni legate alla stabilità del personale ATA. La sentenza ha portato a una discussione più ampia sul tema del precariato nel settore scolastico.
Irene Manzi, responsabile nazionale scuola del Pd interviene dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul precariato ATA. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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