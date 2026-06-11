I n arrivo tra la metà di giugno e i primi giorni di luglio, la quattordicesima, ovvero la mensilità aggiuntiva sullo stipendio o sulla pensione, continua ad essere una risorsa preziosa per affrontare le spese dell’estate. Tuttavia, se oltre la metà dei lavoratori sceglie come principale destinazione le ferie e, in quota più contenuta, i saldi, cresce il numero di persone che preferisce utilizzare questa mensilità extra per rafforzare i risparmi o per affrontare spese essenziali, dalle bollette alle rate del mutuo. Italiani sempre più popolo di risparmiatori ma con grande cautela X Quattordicesima in arrivo: quando viene pagata, chi ha diritto. La quattordicesima, a differenza della tredicesima, non è prevista per tutti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'indagine Confesercenti rivela che oltre la metà dei lavoratori la utilizzerà per organizzare le ferie. Aumenta, tuttavia, chi riserva una parte consistente della quota a una maggiore sicurezza economica

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