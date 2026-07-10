La Regione ha annunciato che le concessioni sulle grandi centrali idroelettriche scadranno nel 2029, attualmente in mano a un grande operatore energetico. La proposta prevede di ricavare circa 600 milioni di euro all’anno dall’acqua, eliminando così la necessità di applicare un’addizionale Irpef. Dopo il recupero degli arretrati sugli extra canoni, l’attenzione si concentra sulle future scadenze delle concessioni e sui potenziali ricavi.

All’indomani dell’annuncio da parte del presidente della Regione Alberto Stefani sugli extra canoni arretrati dovuti da Enel e finalmente riscossi, l’attenzione ora è concentrata, prevedibilmente, sul bersaglio grosso: la scadenza naturale, nel 2029, delle concessioni sulle grandi centrali idroelettriche ora saldamente in mano ad Enel. Stefani, coadiuvato dall’assessore allo Sviluppo Economico Massimo Bitonci che sta seguendo la partita, l’ha detto chiaramente: il Veneto punta a «rilevare» le concessioni in proprio. Ma con che modello operativo? Difficile si ipotizzi una gestione in house pura, serve un partner «tecnico». Ancora Enel che rientrerebbe così dalla finestra? Difficile. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Concessioni, il piano della Regione: «Dall’acqua si possono ricavare 600 milioni l’anno: l’addizionale Irpef non servirebbe più»

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