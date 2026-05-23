Avanzo d' amministrazione da quasi 6 milioni di euro Russo | Addizionale IRPEF è al massimo

Da casertanews.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Comune ha registrato un avanzo di amministrazione di circa 6 milioni di euro. Il sindaco ha dichiarato che l’addizionale IRPEF è stata portata al massimo livello consentito. I conti comunali sono stati risanati e si evidenzia un saldo positivo di bilancio. La cifra rappresenta l’avanzo accumulato alla fine dell’ultima gestione finanziaria. Non sono stati forniti dettagli sulla distribuzione o l’utilizzo specifico di questa somma.

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“Oltre ad aver risanato i conti comunali, il nostro sindaco è riuscito ad accumulare anche un avanzo di amministrazione di quasi sei milioni di euro. Pur avendo dati profondamente diversi rispetto a quelli che il sindaco racconta alla comunità, riteniamo doveroso credere alle sue parole e, per. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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