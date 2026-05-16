Il buco da 349 milioni della sanità il piano di aumenti Irpef | quanto pagheranno in più i pugliesi
Negli ultimi mesi sono stati annunciati due interventi principali che coinvolgono i cittadini pugliesi: da un lato, il buco di 349 milioni di euro nel settore sanitario, dall’altro, l’introduzione di un piano di aumenti dell’Irpef. Per quanto riguarda il primo, si tratta di una criticità finanziaria che interessa le risorse destinate alla sanità regionale. Sul fronte fiscale, invece, il nuovo piano prevede un incremento delle imposte che varierà a seconda del reddito, con un aumento che può arrivare fino a oltre 66 euro al mese per i contribuenti con redditi più elevati.
Da 4 euro medi al mese per la fascia tra i 15 e i 28mila euro fino a oltre 66 medi mensili per chi supera i 50mila euro di reddito. Numeri che rappresentano gli aumenti dell'addizionale regionale Irpef che il governo della Puglia applicherà per chiudere il buco della Sanità che nel 2025 ha. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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