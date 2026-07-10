Comunità Montana Monti Picentini si dimette il sindaco di Giffoni Valle Piana

Notizia in breve

Il sindaco di Giffoni Valle Piana si è dimesso dalla carica di presidente della Comunità Montana Monti Picentini. La decisione è stata comunicata e apre una nuova fase per l’ente. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni delle dimissioni. La Comunità Montana continuerà le attività senza la guida dell’attuale presidente. La gestione sarà affidata temporaneamente a un altro componente dell’ente fino a nuove nomine.