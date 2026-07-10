Comunità Montana Monti Picentini si dimette il sindaco di Giffoni Valle Piana
Il sindaco di Giffoni Valle Piana si è dimesso dalla carica di presidente della Comunità Montana Monti Picentini. La decisione è stata comunicata e apre una nuova fase per l’ente. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni delle dimissioni. La Comunità Montana continuerà le attività senza la guida dell’attuale presidente. La gestione sarà affidata temporaneamente a un altro componente dell’ente fino a nuove nomine.
Tempo di lettura: < 1 minuto Si apre una nuova fase per la Comunità Montana Monti Picentini. Antonio Giuliano, sindaco di Giffoni Valle Piana, ha infatti rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente dell’Ente. Una decisione che, secondo quanto emerge, sarebbe legata ai crescenti impegni connessi alla prossima campagna elettorale per le elezioni comunali di Giffoni Valle Piana, che avrebbero reso difficile conciliare i due incarichi. Le dimissioni di Giuliano arrivano in un momento particolarmente delicato per la Comunità Montana, impegnata nelle attività istituzionali e, soprattutto, nella gestione della campagna antincendio boschivo estiva e dei servizi rivolti ai Comuni del comprensorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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