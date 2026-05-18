Giffoni Valle Piana si barrica armato in garage dopo aver aggredito la compagna | arrestato 60enne
Ieri mattina a Giffoni Valle Piana, in via A. Giuliano, un uomo di 60 anni ha aggredito la convivente di 30 anni. Dopo l'aggressione, si è rifugiato in un garage armato di pistola e ha minacciato di sparare contro i carabinieri arrivati sul posto. Le forze dell'ordine hanno circondato l'area e sono riuscite a farlo uscire senza che si verificassero ulteriori incidenti. L’uomo è stato arrestato e trasferito in caserma. La donna ha riportato lesioni e ha ricevuto assistenza.
Momenti di panico ieri mattina a Giffoni Valle Piana, in via A. Giuliano, in frazione Santa Maria a Vico, dove un uomo di 60 anni ha aggredito la sua convivente, una donna di 30, e si è poi barricato in un garage armato di pistola, minacciando di fare fuoco contro i carabinieri intervenuti sul. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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