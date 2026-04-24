Antica Ramiera Giffoni Valle Piana | presentazione di Una storia importante

"Una Storia Importante" è un'affascinante ricostruzione storica che ripercorre l'epopea dei Picentini, descrivendo la loro evoluzione da popolo di esuli a solida potenza economica e amministrativa. Il volume traccia un arco temporale che va dalla fondazione di Picentia fino alla sua distruzione.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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