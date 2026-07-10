comune e cna lavoro in sinergia

Il Comune e la Cna hanno organizzato un incontro per discutere di sviluppo locale, energia e ricambio generazionale. Durante l’appuntamento si è parlato di come gestire la crescente richiesta di impianti fotovoltaici e di politiche per favorire l’accesso delle nuove generazioni alle imprese. Sono stati individuati strumenti per promuovere il lavoro e lo sviluppo nel territorio, senza approfondire ulteriori dettagli.

Un incontro per il benessere del territorio. Costruire insieme politiche di sviluppo per il territorio, affrontare con equilibrio il tema dell’ energia e della crescente domanda di impianti fotovoltaici, oltre a individuare strumenti per favorire il ricambio generazionale nelle imprese. Sono questi i principali temi al centro dell’incontro svoltosi mercoledì 7 luglio tra la sindaca di Ostellato, Elena Rossi, e la presidente di Cna Ferrara, Jessica Morelli, accompagnata dalla responsabile delle politiche economiche dell’associazione, Amelia Grandi. Dall’incontro è emersa la volontà condivisa di rafforzare la collaborazione tra amministrazione comunale e mondo dell’artigianato e della piccola impresa, con l’obiettivo di sostenere la crescita economica e sociale del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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