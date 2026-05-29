Una grande azienda con una lunga storia si è unita al Comune di M per sostenere le iniziative dedicate ai malati di Alzheimer. La collaborazione prevede risorse e supporto per le attività promosse dall’amministrazione comunale. La collaborazione mira a rafforzare i servizi e le iniziative rivolte alle persone affette dalla malattia e alle loro famiglie.

Una grande azienda e dalla lunga storia si schiera a sostegno delle iniziative che il Comune di M organizza sul tema dell’alzheimer. Si tratta dell’azeinda Tesorino. "Nei mesi scorsi – spiegano la sindaca Linda Vanni e la vicesindaca Irene Cavallini – è cominciato a Montopoli il Caffè Alzheimer, un ciclo di incontri dedicati a chi soffre di questa patologia e a chi si prende cura di loro". Un progetto realizzato insieme alla Cooperativa Sociale La Pietra D’Angolo Onlus. "Data la natura degli incontri e la qualità, l’azienda Tesorino si è resa disponibile a contribuire economicamente alle spese del progetto, al fine di abbattere i contributi di partecipazione richiesti agli iscritti – proseguono –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il sostegno ai malati di Alzheimer. Ecco la sinergia Comune-Tesorino

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