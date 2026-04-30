IGP Ceramica di Vietri | sinergia tra CNA Comune e Regione

È stato annunciato che le associazioni di categoria, il Comune e la Regione stanno lavorando insieme per valorizzare l'IGP Ceramica di Vietri. L'obiettivo è creare un modello di riferimento per la promozione del settore ceramico locale, secondo quanto dichiarato dai rappresentanti coinvolti. Il percorso di collaborazione sembra aver raggiunto una fase concreta, con passi avanti evidenti nel coordinamento tra le parti.

Tempo di lettura: 2 minuti “Il percorso è tracciato: sinergia tra CNA, Comune e Regione «Si sta realizzando un vero e proprio modello di riferimento”. Con queste parole l’Assessore regionale alle Attività Produttive, Fulvio Bonavitacola ha riconosciuto il valore del lavoro portato avanti da CNA Salerno e dal Comune di Vietri sul Mare nel percorso verso l’IGP Ceramica Vietri. Dalla Regione arriva pieno sostegno e una visione condivisa: l’IGP non rappresenta un traguardo, ma un punto di partenza per nuovi sviluppi che, da Vietri sul Mare, guardano al mondo. L’incontro “Dalla tradizione all’identità territoriale” che si è tenuto ieri a Vietri sul Mare è stato il racconto di un viaggio fatto di impegno e dedizione.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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