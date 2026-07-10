I finestrini degli aerei sono composti da tre strati di materiali, tra cui un pannello in acrilico ad alta resistenza. Un foro di piccole dimensioni, presente nel vetro, può rappresentare un punto di vulnerabilità. La rottura di un finestrino può verificarsi a causa di stress meccanici, impatti o difetti di fabbricazione. L’incidente più recente si è verificato su un Boeing 737 di una compagnia aerea, coinvolgendo la rottura di un vetro durante il volo.

La curiosità sui finestrini degli aerei aumenta dopo la rottura di un vetro sul Boeing 737 di Ryanair Come sono fatti i finestrini degli aerei e quando potrebbero rompersi? Il tema è tornato d’attualità dopo l’incidente che ha coinvolto in Grecia un Boeing 737 di Ryanair, su cui un finestrino. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Come sono fatti i finestrini degli aerei e quando si rompono: tre strati, acrilico ad alta resistenza e un forellino decisivo

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