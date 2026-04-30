Per Kim Jong-un i soldati che si sono fatti esplodere per non essere catturati in Ucraina sono degli eroi
Il leader nordcoreano ha definito i soldati che si sono fatti esplodere per evitare la cattura in Ucraina come degli “eroi di guerra” durante un discorso pubblico. Queste dichiarazioni sono state pronunciate in un’occasione ufficiale e riguardano i militari coinvolti in un episodio recente nel conflitto in Ucraina. Nessun dettaglio è stato fornito sui nomi o sulle circostanze specifiche di quanto accaduto.
Secondo Kim Jong-un, i soldati nordcoreani che si sono suicidati, facendosi esplodere per evitare di essere catturati dall’esercito ucraino, sarebbero dei veri e propri eroi di guerra, come da lui ribadito in un recente discorso ufficiale. Nell’ambito del conflitto con Kiev, la Corea del Nord si è rivelata un’alleata preziosa per la Russia, alla quale ha fornito truppe e armi, come stabilito da un accordo fra il dittatore nordcoreano e il presidente russo Vladimir Putin. Non è mai stato reso noto il numero esatto di militari inviati, ma i servizi segreti della Corea del Sud parlano di quindicimila soldati (solo nello scorso anno); seimila di loro sarebbero morti.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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