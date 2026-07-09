Caldo | come far durare il trucco in estate seguendo la regola infallibile degli strati inversi
Una tecnica per far durare il trucco in estate consiste nell’applicare gli strati in modo inverso. La cipria, tra i prodotti più utilizzati, viene spesso applicata in modo sbagliato, riducendo la tenuta complessiva. Seguendo la regola degli “strati inversi”, si applica prima una cipria compatta, poi i prodotti liquidi o cremosi, e infine un’altra passata di cipria. Questo metodo aiuta a mantenere il trucco più a lungo, anche con temperature elevate.
In rete di tutorial su come far durare il trucco in estate ce ne sono tantissimi e tra i prodotti più usati per evitare lo scioglimento c’è sicuramente la cipria, ma se vi dicessimo che l’abbiamo tutte sempre usata nel modo sbagliato? O meglio, non in quello ottimale per far sì che tutti i prodotti applicati rimangano sul viso. Per ottenere il massimo da questo prodotto in estate meglio mettere in pratica la tecnica degli strati, come spiega Annabelle Taurua, beauty expert della piattaforma dedicata alla bellezza Fresha. «La maggior parte delle persone pensa alla cipria solo alla fine della propria routine», sottolinea. Un modo genericamente corretto ma quando fa caldo meglio sovvertire l’ordine di utilizzo dei prodotti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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