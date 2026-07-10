Come si arriva a vivere 100 anni | il prof Ongaro specialista in longevità spiega i valori da controllare

Notizia in breve

Per vivere fino a 100 anni è importante concentrarsi sulla prevenzione, secondo il prof. Ongaro, specialista in longevità. Più che attendere i sintomi, bisogna monitorare regolarmente alcuni valori di salute e adottare uno stile di vita equilibrato. La prevenzione include controlli periodici e attenzione a parametri come pressione arteriosa, colesterolo e livello di attività fisica. La strategia non si basa solo su diagnosi tempestive, ma su interventi preventivi costanti.