Come si arriva a vivere 100 anni | il prof Ongaro specialista in longevità spiega i valori da controllare
Per vivere fino a 100 anni è importante concentrarsi sulla prevenzione, secondo il prof. Ongaro, specialista in longevità. Più che attendere i sintomi, bisogna monitorare regolarmente alcuni valori di salute e adottare uno stile di vita equilibrato. La prevenzione include controlli periodici e attenzione a parametri come pressione arteriosa, colesterolo e livello di attività fisica. La strategia non si basa solo su diagnosi tempestive, ma su interventi preventivi costanti.
Siamo abituati a diagnosi, ricette, a rivolgerci al medico e a fare le analisi solo davanti alla comparsa di qualche sintomo. Ma per vivere a lungo bisogna lavorare di prevenzione. In che modo lo spiega il professor Filippo Ongaro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Come si arriva a vivere più a lungo e in salute? Il professor Filippo Ongaro spiega quali valori controllare e perché la prevenzione dovrebbe iniziare prima della comparsa dei sintomi. facebook
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ho liquidato tutti i fondivendoli dei miei: come entrare nel mercato tutelandosi dal delirio delle IPO politiche (SpaceX, etc)? reddit