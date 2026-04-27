Dal 20 al 23 maggio 2026, Milano ospiterà il Milan Longevity Summit presso l’Allianz MiCo, un evento che riunirà più di 250 esperti provenienti da vari paesi per affrontare il tema dell’invecchiamento. La conferenza si focalizzerà su aspetti legati alla longevità, con interventi di professionisti che spiegheranno cosa influisce realmente sulla durata della vita e sulla qualità dell’invecchiamento.

M ilano si prepara a diventare la capitale internazionale della longevità. Dal 20 al 23 maggio 2026, l’Allianz MiCo ospita il Milan Longevity Summit, una piattaforma che riunisce oltre 250 esperti da tutto il mondo per discutere il futuro dell’invecchiamento. Al centro, un cambio di prospettiva: la longevità non è più solo una questione medica, ma un equilibrio tra salute, ambiente, economia e società. Ne parliamo con Nicola Marino, Direttore della AEON Foundation e co-organizzatore dell’evento. Longevità: 5 abitudini quotidiane per vivere più a lungo migliorando energia, salute e benessere X Le abitudini che fanno davvero la differenza. Quali sono le azioni quotidiane più efficaci per vivere meglio e più a lungo?.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Vivere più a lungo non basta: al Milan Longevity Summit Nicola Marino spiega cosa conta davvero per la longevità

Notizie correlate

Leggi anche: Vivere più a lungo non basta. La vera partita è la sostenibilità della longevità

Leggi anche: Come vivere più a lungo? Il test del sangue svela la longevità

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Milan Longevity Summit 2026: longevità e ruolo del farmacista territoriale; La ricetta della longevità: dagli stili di vita al lavoro; Longevity Summit, a Milano quattro giorni per ridisegnare la salute globale. Il programma dell’edizione 2026; Milan Longevity Summit 2026: quattro giorni tra scienza, impresa e società.

Longevity Summit, a Milano quattro giorni per ridisegnare la salute globale. Il programma dell’edizione 2026Vivere più a lungo è già realtà per molti. Vivere meglio è la sfida che resta aperta. Dal 20 al 23 maggio all'Allianz MiCo di Milano si terrà il ... dica33.it

Milan Longevity Summit 2026: il programma tra scienza, impresa e societàRoma, 22 apr. – Milano si prepara a diventare un laboratorio globale a cielo aperto per la trasformazione dei sistemi economici, sociali e ambientali. Il Milan Longevity Summit, in programma dal 20 al ... askanews.it

Alimentazione, ambiente, prevenzione: il ruolo del farmacista nella longevità va ben oltre la dispensazione. Dal 20 al 23 maggio 2026, il @Milan Longevity Summit porta all'Allianz MiCo di Milano — e in tutta la città — un confronto aperto su come il paradigma - facebook.com facebook