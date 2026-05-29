La sfida della longevità parte anche da Foggia | Non è la corsa a vivere 120 anni ma a invecchiare sani

A Foggia si discute di invecchiamento sano, con un focus sulla qualità di vita più che sulla durata. Nel frattempo, a Milano, si è svolto dal 20 al 23 maggio il Milan Longevity Summit 2026, alla sua terza edizione. L’evento si è tenuto all’Allianz MiCo, coinvolgendo più di 250 relatori, ricercatori, medici, imprese e rappresentanti istituzionali provenienti da vari paesi.

Milano ha ospitato dal 20 al 23 maggio il Milan Longevity Summit 2026, giunto alla terza edizione: quattro giorni di confronto internazionale all’Allianz MiCo con oltre 250 speaker, centinaia di ricercatori, clinici, imprese, istituzioni e policy maker. Tra le voci più attese, anche Thomas Südhof. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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