Come hai fatto a lasciare Chiara Ferragni? la risposta di Fedez sorprende e nessuno si aspettava quelle parole

Durante un episodio del suo podcast, Fedez è stato chiesto come abbia lasciato Chiara Ferragni. La domanda è arrivata senza preavviso, da parte di uno degli ospiti, Chico Parlanti. Fedez non ha risposto con dettagli, ma la domanda rimane tra i fatti principali della puntata.

La domanda arriva a bruciapelo, senza filtri né giri di parole: “Come hai fatto a lasciare Chiara Ferragni?” Ebbene sì, durante l’ultima puntata del suo podcast, Fedez si è trovato davanti al quesito che milioni di persone si sono poste negli ultimi mesi ed a rivolgerglielo è stato Chico Parlanti, uno degli ospiti della trasmissione. A quel punto il rapper, invece di svicolare come si sarebbero aspettati in tanti, ha scelto di rispondere. “La domanda più scomoda della stagione”, ha commentato sorridendo. Poi ha deciso di affrontare l’argomento, rompendo almeno in parte il silenzio sulla fine del matrimonio con Chiara Ferragni. Dichiarazione “Questa è una domanda che torna sovente. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Come hai fatto a lasciare Chiara Ferragni La risposta matura di Fedez dopo i tradimenti

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