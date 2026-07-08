Come hai fatto a lasciare Chiara Ferragni? | la risposta di Fedez sorprende tutti

Durante l’ultima puntata di Pulp Podcast, un ascoltatore ha chiesto a Fedez come abbia lasciato Chiara Ferragni. La domanda è stata posta in modo diretto, senza filtri. Fedez ha risposto senza entrare in dettagli, limitandosi a confermare il fatto. La conversazione si è svolta in un contesto di confronto tra i conduttori e gli ospiti, senza ulteriori approfondimenti o commenti sulla vicenda.

La domanda aleggiava nell’aria da tempo, ma nessuno aveva ancora avuto il coraggio di porla in modo così diretto. Durante l’ultima puntata di Pulp Podcast, il format condotto da Fedez insieme a Mr. Marra, l’ospite Chico Parlanti ha spiazzato tutti rivolgendosi al rapper con una domanda tanto semplice quanto delicata: “ Come hai fatto a lasciare Chiara Ferragni? ”. Un interrogativo che ha inevitabilmente riportato l’attenzione sulla fine di uno dei matrimoni più seguiti degli ultimi anni. Federico non si è sottratto. Ha ascoltato la domanda, si è preso qualche istante per riflettere e poi ha risposto con un tono pacato, lontano dalle polemiche che hanno spesso accompagnato la separazione dall’imprenditrice digitale. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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