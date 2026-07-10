Arezzo che colpo per la serie B È in arrivo il gigante Alberto Cerri

Arezzo ha annunciato l’ingaggio di Alberto Cerri, attaccante considerato un grande nome per la serie B. La società stava lavorando al ritorno di Iaccarino dal Napoli e alla sistemazione della difesa, ma all’improvviso è arrivata l’opportunità di aggiungere un rinforzo in avanti. Il direttore ha spiegato che il mercato può riservare sorprese e questa occasione è stata colta al volo.

di Luca Amorosi Il direttore amaranto Nello Cutolo l’ha sempre detto: il mercato è imprevedibile. E allora mentre si lavorava al ritorno di Iaccarino dal Napoli e a ultimare la difesa, ecco che all’improvviso è arrivata l’occasione giusta, da cogliere al volo, per piazzare un colpo in attacco. Con un vero e proprio blitz, dunque, l’ si è fiondato con decisione su Alberto Cerri, centravanti classe 1996 reduce da una seconda parte di stagione al Cesena, e ha di fatto chiuso la trattativa in modo fulmineo. L’ufficialità è attesa già nelle prossime ore ma si può già affermare che Cerri sarà un nuovo attaccante dell’ per la prossima stagione in serie B. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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