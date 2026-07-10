L'Arezzo ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo dall'Ascoli dell'attaccante Alberto Cerri. Il giocatore ha firmato un contratto triennale, valido fino al 30 giugno 2026. L'operazione coinvolge il trasferimento di Cerri, che si è impegnato con il club amaranto fino a quella data. Non sono stati forniti dettagli sul valore dell'accordo o sulle eventuali clausole.

Arezzo, 10 luglio 2026 – L' Arezzo comunica di "aver acquisito a titolo definitivo dal Cesena le prestazioni sportive dell' attaccante Alberto Cerri. Il nuovo calciatore amaranto ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029", si legge in una nota. Classe 1996, Cerri ha collezionato 90 presenze in Serie A e 191 presenze in Serie B, a cui si aggiungono 63 reti e 33 assist nelle due competizioni. "Ringrazio la società, il direttore e il mister: mi hanno voluto con grande convinzione - ha detto Cerri -, ed è proprio questo desiderio nei miei confronti che mi ha spinto a sposare il progetto amaranto". "Benvenuto ad Arezzo Alberto!", conclude il comunicato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Calciomercato Arezzo: dal Cesena arriva l’attaccante Alberto Cerri, contratto triennale

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